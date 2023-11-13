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    В Израиле

    Хагари: по данным разведки, под детской больницей "Рантиси" террористы удерживали заложников

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    Детская бутылочка в туннеле ХАМАСа под больницей
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Мотоцикл террористов
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Вход в туннель под детской больницей
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    По данным израильской разведки, в туннелях под детской больницей "Рантиси" в секторе Газы удерживались израильские заложники. На фотографии, опубликованной пресс-службой ЦАХАЛа, можно увидеть детскую бутылочку, из которой, возможно, кормили одного из маленьких заложников. Эти данные, полученные в ходе штурма больницы бойцами 13-й флотилии и 401-й бригады, были обнародованы официальным представителем ЦАХАЛа контр-адмиралом Даниэлем Хагари на ежевечернем брифинге.

    На этом брифинге были представлены материалы, доказывающие, что под детской больницей в секторе Газы находится террористическая инфраструктура ХАМАСа. Система жизнеобеспечения туннелей была подключена к электрической системе больницы.

    Даниэль Хагари продемонстрировал фотографии и видео, на которых запечатлены туннели ХАМАСа. "ХАМАС создал место, изолированное от остальной больницы. В одном из помещений мы обнаружили оружие, пояса смертников, взрывные устройства, РПГ-снаряды. Это помещение должно было использоваться как бомбоубежище для больных детей, но оно было превращено в склад ХАМАСа. Здесь хранилась взрывчатка, что подвергало опасности всех вокруг", – рассказал Хагари.

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    По данным израильской разведки, после атаки 7 октября боевики ХАМАСа вернулись в туннели под больницей. Здесь же был обнаружен мотоцикл террористов, а рядом с ним ленточка, которая, по всей видимости, принадлежала одной из заложниц.

    Даниэлем Хагари сообщил, что в настоящий момент изучается система туннелей под больницей.

    Палестинские СМИ утверждают, что больница "Рантиси" – единственное лечебное учреждение, в котором оказывается помощь детям с онкологическими заболеваниями.

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