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Израиль

Ракетная тревога во множестве городов округов Шарон, Дан, Менаше и Кармель

время публикации: 13 ноября 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 18:01
Ракетная тревога во множестве городов округов Шарон, Менаше и Кармель
AP Photo/Leo Correa

Ракетная тревога прозвучала в округах А-Кармель, Дан, Шарон и Менаше, включая Нетанию, Биньямину, Гиват-Аду, Дальят аль-Кармель, Раанану, Герцлию и другие.

По сообщению ЦАХАЛа, тревога была задействована в связи с несколькими запусками ракет, пересекших границу Ливана. Сообщается, что было выпущено около 5 ракет, часть удалось перехватить ПВО.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что сообщения о пострадавших, за исключением о получивших травмы по дороге в бомбоубежище, не поступали.

Израиль
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