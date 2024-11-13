Ракетная тревога во множестве городов округов Шарон, Дан, Менаше и Кармель

Ракетная тревога прозвучала в округах А-Кармель, Дан, Шарон и Менаше, включая Нетанию, Биньямину, Гиват-Аду, Дальят аль-Кармель, Раанану, Герцлию и другие.

По сообщению ЦАХАЛа, тревога была задействована в связи с несколькими запусками ракет, пересекших границу Ливана. Сообщается, что было выпущено около 5 ракет, часть удалось перехватить ПВО.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что сообщения о пострадавших, за исключением о получивших травмы по дороге в бомбоубежище, не поступали.