Задержан террорист, совершивший наезд на девушек-военнослужащих возле деревни Дир-Кадис

Спустя несколько часов после того, как на КПП возле деревни Дир-Кадис в результате "автомобильного теракта" пострадали две девушки-военнослужащие, ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция сообщили о задержании террориста.

Террорист передан следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.

В сообщении пресс-службы отмечается, что солдатки получили легкие травмы, они доставлены в больницу, их семьи уведомлены.