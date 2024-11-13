Задержан террорист, совершивший наезд на девушек-военнослужащих возле деревни Дир-Кадис
время публикации: 13 ноября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 22:52
Спустя несколько часов после того, как на КПП возле деревни Дир-Кадис в результате "автомобильного теракта" пострадали две девушки-военнослужащие, ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция сообщили о задержании террориста.
Террорист передан следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.
В сообщении пресс-службы отмечается, что солдатки получили легкие травмы, они доставлены в больницу, их семьи уведомлены.
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