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Израиль

Задержан террорист, совершивший наезд на девушек-военнослужащих возле деревни Дир-Кадис

время публикации: 13 ноября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 22:52
Задержан террорист, совершивший наезд на девушек-военнослужащих возле деревни Дир-Кадис
Flash90. Фото: А.Гарабли

Спустя несколько часов после того, как на КПП возле деревни Дир-Кадис в результате "автомобильного теракта" пострадали две девушки-военнослужащие, ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция сообщили о задержании террориста.

Террорист передан следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.

В сообщении пресс-службы отмечается, что солдатки получили легкие травмы, они доставлены в больницу, их семьи уведомлены.

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