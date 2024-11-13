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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили в Ливане ракетные установки, из которых обстреливали север и центр Израиля

время публикации: 13 ноября 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 08:38
ВВС ЦАХАЛа уничтожили в Ливане ракетные установки, из которых обстреливали север и центр Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы 91-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, ликвидируя террористов и разрушая инфраструктуру "Хизбаллы".

ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетные установки, которые были использованы "Хизбаллой" для обстрела севера и центра Израиля 12 ноября. В общей сложности за сутки были уничтожены десятки пусковых установок.

Также в Ливане продолжает действовать 36-я дивизия ЦАХАЛа. Бойцы бригады "Голани" обнаружили туннель, в котором находились жилые и хозяйственные помещения.

Израиль
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