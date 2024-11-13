ВВС ЦАХАЛа уничтожили в Ливане ракетные установки, из которых обстреливали север и центр Израиля

Cилы 91-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, ликвидируя террористов и разрушая инфраструктуру "Хизбаллы".

ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетные установки, которые были использованы "Хизбаллой" для обстрела севера и центра Израиля 12 ноября. В общей сложности за сутки были уничтожены десятки пусковых установок.

Также в Ливане продолжает действовать 36-я дивизия ЦАХАЛа. Бойцы бригады "Голани" обнаружили туннель, в котором находились жилые и хозяйственные помещения.