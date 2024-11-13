ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы трое командиров "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации на юге Ливана трех полевых командиров "Хизбаллы" за последнюю неделю.

Уничтожены: 1) Махмуд Муса Салах, командовавший боевиками "Хизбаллы" в районе Аль-Хиам, он был ответственен за пуски тысяч ракет по израильской территории; 2) Иман Мухаммад Набулси, командовавший противотанковыми силами подразделения "Насер" в секторе Хаджир; 3) Хадж Али Юсуф Салах, командовавший подразделением "Табнат" в Хаджире.