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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы трое командиров "Хизбаллы"

время публикации: 13 ноября 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 10:53
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы трое командиров "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации на юге Ливана трех полевых командиров "Хизбаллы" за последнюю неделю.

Уничтожены: 1) Махмуд Муса Салах, командовавший боевиками "Хизбаллы" в районе Аль-Хиам, он был ответственен за пуски тысяч ракет по израильской территории; 2) Иман Мухаммад Набулси, командовавший противотанковыми силами подразделения "Насер" в секторе Хаджир; 3) Хадж Али Юсуф Салах, командовавший подразделением "Табнат" в Хаджире.

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