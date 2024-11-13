ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум "мотоциклистам" на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что днем 13 ноября БПЛА ЦАХАЛа атаковали двух "мотоциклистов" на юге Ливана.

Один удар был нанесен по мужчине на мотоцикле в деревне Юхмур аш-Шакиф, примерно в 5 км от границы с Израилем. Цель была ликвидирована.

Другой удар был нанесен по мужчине на мотоцикле в деревне Шатия (юго-восточней Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем).