ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум "мотоциклистам" на юге Ливана
время публикации: 13 ноября 2024 г., 16:50 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 16:58
Ливанские источники сообщают, что днем 13 ноября БПЛА ЦАХАЛа атаковали двух "мотоциклистов" на юге Ливана.
Один удар был нанесен по мужчине на мотоцикле в деревне Юхмур аш-Шакиф, примерно в 5 км от границы с Израилем. Цель была ликвидирована.
Другой удар был нанесен по мужчине на мотоцикле в деревне Шатия (юго-восточней Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем).