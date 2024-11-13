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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум "мотоциклистам" на юге Ливана

время публикации: 13 ноября 2024 г., 16:50 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 16:58
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум "мотоциклистам" на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

Ливанские источники сообщают, что днем 13 ноября БПЛА ЦАХАЛа атаковали двух "мотоциклистов" на юге Ливана.

Один удар был нанесен по мужчине на мотоцикле в деревне Юхмур аш-Шакиф, примерно в 5 км от границы с Израилем. Цель была ликвидирована.

Другой удар был нанесен по мужчине на мотоцикле в деревне Шатия (юго-восточней Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем).

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