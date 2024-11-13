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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13.11.2024: операции около Дженина и в Шхеме

время публикации: 13 ноября 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 06:49
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13.11.2024: операции около Дженина и в Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 ноября действовали около Дженина (в Силат аль-Харитии, Ямуне, Яабаде), в Шхеме (в районе Балата аль-Балад), около Калькилии (в Иматине), около Хеврона (в Хальхуле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 ноября.

Ночью был совершен поджог автомобилей в иерусалимском районе Шейх Джарах. Обстоятельства этого инцидента уточняются.

Израиль
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