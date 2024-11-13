Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 13 ноября, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 14-21 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 16-25, в Мицпе-Рамоне – 14-23, на побережье Мертвого моря – 20-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-24, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-24, на Голанских высотах – 14-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-пятницу температура немного повысится.