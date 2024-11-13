x
13 ноября 2024
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2024
|
13 ноября 2024
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Законопроект о "шпионских программах" снят с повестки дня Кнессета

время публикации: 13 ноября 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 13:09
Законопроект о "шпионских программах" снят с повестки дня Кнессета
Noam Revkin Fenton/Flash90

Кнессет снял с повестки дня так называемый законопроект о "шпионских программах", представленный депутатом Цвикой Фогелем ("Оцма Иегудит").

Согласно этому законопроекту, полиция получала бы право устанавливать программы прослушивания в телефоны и компьютеры граждан без их ведома, но с разрешения суда.

Этот законопроект был утвержден межминистерской комиссией по законодательству, однако против него высказалась юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. В связи с ее возражениями законопроект снят с повестки дня.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook