Законопроект о "шпионских программах" снят с повестки дня Кнессета

Кнессет снял с повестки дня так называемый законопроект о "шпионских программах", представленный депутатом Цвикой Фогелем ("Оцма Иегудит").

Согласно этому законопроекту, полиция получала бы право устанавливать программы прослушивания в телефоны и компьютеры граждан без их ведома, но с разрешения суда.

Этот законопроект был утвержден межминистерской комиссией по законодательству, однако против него высказалась юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. В связи с ее возражениями законопроект снят с повестки дня.