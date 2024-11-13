Законопроект о "шпионских программах" снят с повестки дня Кнессета
время публикации: 13 ноября 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 13:09
Кнессет снял с повестки дня так называемый законопроект о "шпионских программах", представленный депутатом Цвикой Фогелем ("Оцма Иегудит").
Согласно этому законопроекту, полиция получала бы право устанавливать программы прослушивания в телефоны и компьютеры граждан без их ведома, но с разрешения суда.
Этот законопроект был утвержден межминистерской комиссией по законодательству, однако против него высказалась юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. В связи с ее возражениями законопроект снят с повестки дня.