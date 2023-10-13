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    В Израиле

    В Хевроне задержан один из лидеров ХАМАСа, спикер парламента ПА Азиз Дуэйк

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    В Хевроне задержан один из лидеров ХАМАСа, спикер парламента ПА Азиз Дуэйк
    Flash90/Najeh Hashlamoun

    В ночь на 13 октября в Хевроне израильскими военными был задержан один из наиболее влиятельных лидеров ХАМАСа на Западном берегу Азиз Дуэйк, являющийся спикером Законодательного совета Палестинской автономии. Об этом сообщают источники в ПА.

    Напомним, что в июне 2014 года, когда проводилась операция "Вернитесь, братья" по розыску 16-летнего Нафтали Френкеля, 16-летнего Гилада Шаэра и 19-летнего Эяля Ифраха, похищенных террористами ХАМАСа, Дуэйк был задержан одним из первых, а затем более 100 активистов ХАМАСа. Трое похищенных израильтян позже были найдены убитыми. И вскоре в Газе началась операция "Нерушимая скала". Впоследствии Азиз Дуэйк был освобожден из-под ареста.

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    Азиз Дуэйк оказывался в тюрьме множество раз. В 2006-м он был арестован вместе с другими активистами ХАМАСа после похищения Гилада Шалита, но вышел из тюрьмы до заключения "сделки Шалита", в 2009-м. Вновь он оказался в тюрьме в начале 2012 года, но через полгода вышел на свободу.

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