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    В Израиле

    В Хауаре армейский бульдозер снес пиццерию, опубликовавшую издевательское объявление с изображением пожилой израильтянки, похищенной террористами

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    В Хауаре армейский бульдозер снес пиццерию, опубликовавшую издевательское объявление с изображением пожилой израильтянки, похищенной террористами
    Соцсети

    В Хауаре (к югу от Шхема) бульдозером ЦАХАЛа была разрушена пиццерия, владельцы которой опубликовали ранее издевательское объявление с изображением пожилой израильтянки, пережившей Холокост, которая была похищена террористами и вывезена в Газу.

    После публикации такого объявления эта пиццерия подверглась нападению со стороны группы еврейских поселенцев.

    Глава регионального совета Самарии Йоси Даган обратился в командованию ЦАХАЛа с требованием снести эту пиццерию.

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    В итоге пиццерия была разрушена.

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