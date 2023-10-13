В Хауаре армейский бульдозер снес пиццерию, опубликовавшую издевательское объявление с изображением пожилой израильтянки, похищенной террористами
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В Хауаре (к югу от Шхема) бульдозером ЦАХАЛа была разрушена пиццерия, владельцы которой опубликовали ранее издевательское объявление с изображением пожилой израильтянки, пережившей Холокост, которая была похищена террористами и вывезена в Газу.
После публикации такого объявления эта пиццерия подверглась нападению со стороны группы еврейских поселенцев.
Глава регионального совета Самарии Йоси Даган обратился в командованию ЦАХАЛа с требованием снести эту пиццерию.
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В итоге пиццерия была разрушена.
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