Ynet: ЦАХАЛ вывез из Газы тела погибших израильтян

По информации сайта Ynet, во время локального рейда на территорию сектора Газы ЦАХАЛ эвакуировал несколько тел похищенных израильтян, брошенных террористами недалеко от пограничного заграждения во время своего бегства.

Операция проводилась после того, как тела погибших были обнаружены с помощью беспилотника.

Издание не сообщает, сколько тел погибших вывезено из сектора Газы.

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Телеканал "Кан-11" передал, что операция проводилась днем ранее, 12 октября. И по данным этого источника, речь идет всего о "нескольких погибших".