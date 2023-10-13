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    В Израиле

    ООН: командование ЦАХАЛа требует эвакуации населения севера Газы на юг сектора в течение 24 часов

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    ООН: командование ЦАХАЛа требует эвакуации населения севера Газы на юг сектора в течение 24 часов
    Atia Mohammed/Flash90

    Командование Армии обороны Израиля уведомило ООН, что все население северных районов сектора Газы должно быть эвакуировано на юг сектора в ближайшие 24 часа.

    Об этом сообщил представитель ООН, отметив, что на севере сектора Газы проживает около 1,1 миллиона человек.

    ЦАХАЛ распространил следующее обращение: "Террористическая организация ХАМАС начала войну против Государства Израиль. Город Газа является районом, где ведутся военные действия. Эвакуация необходима для вашей личной безопасности. Вернуться в Газу можно будет только после соответствующего уведомления. Не приближайтесь к границе Государства Израиль. Террористы ХАМАС скрываются в туннелях под домами в городе Газа, а внутри многих зданий находятся невинные мирные жители. Жители Газы, переезжайте на юг ради вашей личной безопасности и безопасности ваших семей, дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас как живой щит".

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    При этом в ЦАХАЛе выражают понимание по поводу того, что эвакуация жителей Газы займет несколько дней.

    ХАМАС призвал жителей сектора Газы "не поддаваться на пропаганду и не подчиняться приказам ЦАХАЛа об эвакуации".

    Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) объявило, что более 423 тысяч человек в секторе Газы были вынуждены покинуть дома после начала войны с Израилем.

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    Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщает, что в их убежища в Газе прибыли более 150 тысяч жителей сектора, и помещения заполнены на 100%.

    Ожидается эвакуация беженцев на территорию Египта, в Эль-Ариш.

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