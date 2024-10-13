Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 13.10.2024: удары по целям на всей территории сектора

В ночь на 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора.

На севере сектора: артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреливали цели на северо-западе городе Газа; ЦАХАЛ нанес удар по зданию на улице Аль-Джалаа в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан, на северо-западе города Газа; источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в Джабалии и Сафтауи.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Бурейдже; минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Нусейрате, в центре сектора, были убиты восемь человек – все из семьи Абу Рали.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса; ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Аль-Мауаси, к западу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 13 октября.