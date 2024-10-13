146-я резервистская дивизия в Ливане: обнаружены десятки туннелей, ликвидирована сотня боевиков

146-я дивизия стала первой резервистской дивизией, участвующей в наземной операции на юге Ливана. За последнюю неделю силами дивизии, в том числе бригадами "Кармели", "Эгроф а-Барзель" ("Железный кулак), а также 300-й и 646-й бригадами, были обнаружены десятки туннельных шахт, ведущих к боевым объектам и позициям "Хизбаллы", с которых осуществлялись обстрелы израильской территории в последние месяцы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что до настоящего момента силами дивизии были ликвидированы более сотни террористов, обнаружены и уничтожены десятки туннельных шахт и объектов террористической инфраструктуры. Кроме того, уничтожено более 50 ракетных установок, более 60 штабов террористов "Хизболлы".

Бойцы бригады "Эгроф а-Барзель" обнаружили в 500 метрах от границы с Израилем подземный туннель протяженностью около 120 метров, лежавший на глубине около двух метров.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что обнаруженный туннель позволял террористам находиться в нем длительное время, в нем было электричество и вентиляция, а также два помещения для хранения оружия и боеприпасов.