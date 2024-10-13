ВВС ЦАХАЛа оказывают огневую поддержку наземным силам в Газе и Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последние сутки в Ливане были атакованы более 70 объектов "Хизбаллы". Среди атакованных целей – готовые к запуску ракетные установки, а также установки, использовавшиеся для обстрела израильской территории.

На юге сектора Газы подразделение бригады "Нахаль" обнаружило группу террористов, которая была уничтожена ударом, нанесенным с помощью беспилотника. Беспилотник ВВС также нанес удар по боевикам, скрывавшимся в здании, и представлявшим угрозу для наземных сил ЦАХАЛа. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о том, что здании находился склад боеприпасов.

В центре сектора Газы, под командованием 252-й дивизии, с помощью высокоточных боеприпасов и ударных БПЛА были ликвидированы около десятка террористов.

Бойцы 162-й дивизии в районе Джабалии за последние сутки ликвидировали более десятка террористов.