ЦАХАЛ: за сутки в Ливане атакованы около 200 объектов "Хизбаллы". Видео

Силы 36-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана. За последние сутки ими были атакованы десятки объектов "Хизбаллы", включая пусковые установки, противотанковые посты, склады боеприпасов и др.

Сообщается, что за сутки на юге Ливана были ликвидированы десятки террористов, обнаружены подземные укрытия и много оружия.

В течение суток ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге и в глубине Ливана около 200 объектов террористической организации "Хизбалла".