ЦАХАЛ: за сутки в Ливане атакованы около 200 объектов "Хизбаллы". Видео
время публикации: 13 октября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 09:52
Силы 36-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана. За последние сутки ими были атакованы десятки объектов "Хизбаллы", включая пусковые установки, противотанковые посты, склады боеприпасов и др.
Сообщается, что за сутки на юге Ливана были ликвидированы десятки террористов, обнаружены подземные укрытия и много оружия.
В течение суток ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге и в глубине Ливана около 200 объектов террористической организации "Хизбалла".
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