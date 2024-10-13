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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Ливане атакованы около 200 объектов "Хизбаллы". Видео

время публикации: 13 октября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 09:52
ЦАХАЛ: за сутки в Ливане атакованы около 200 объектов "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 36-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана. За последние сутки ими были атакованы десятки объектов "Хизбаллы", включая пусковые установки, противотанковые посты, склады боеприпасов и др.

Сообщается, что за сутки на юге Ливана были ликвидированы десятки террористов, обнаружены подземные укрытия и много оружия.

В течение суток ВВС ЦАХАЛа атаковали на юге и в глубине Ливана около 200 объектов террористической организации "Хизбалла".

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