Анастасия Карлик, дочь Демьяна Карлика, задержана по подозрению в торговле наркотиками

Анастасия Карлик, дочь Демьяна (Дмитрия) Карлика, отбывающего наказание по обвинению в убийстве семьи Ушеренко, задержана полицией по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщил сайт "Мако".

Она была задержана в прошлый четверг, 10 октября, срок ее содержания под стражей продлен до 15 октября.

Следственные органы утверждают, что Анастасия Карлик и находившийся с ней в машине мужчина, заметив полицейских, выбросили из окна автомобиля пакет с кокаином. Во время обыска в машине, в которой также находился маленький ребенок, был обнаружен пакет с 55 граммами экстази.

Адвокат задержанных утверждает, что пакет с кокаином, найденный возле машины, не принадлежит его клиентам.

"Мако" напоминает, что после убийства семьи Ушеренко Анастасия Карлик была задержана по подозрению в причастности к преступлению, но спустя два месяца была освобождена из-под ареста.

7 октября 2009 года Демьян (Дмитрий) Карлик убил владельца ресторана "Премьер" в Ришон ле-Ционе Эдуарда Ушеренко и его супругу Людмилу, их сына Дмитрия и его жену Татьяну, а также двух маленьких детей Дмитрия и Татьяны.

В ноябре 2010 года Наталья Карлик, признанная виновной в непредумышленном убийстве Эдуарда Ушеренко, преступном сговоре, грабеже и уничтожении улик, была приговорена к 13 годам тюрьмы.

27 декабря 2011 года Дмитрий Карлик был приговорен к шести пожизненным срокам и десяти годам тюрьмы за "второстепенные" преступления. В решении суда подчеркивается, что убийство было запланировано, а Карлик действовал хладнокровно и планомерно.