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Израиль

Мужчина получил осколочные ранения возле Кирьят-Шмоны

время публикации: 13 октября 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 19:19
Мужчина получил осколочные ранения возле Кирьят-Шмоны
Ayal Margolin/Flash90

В результате массированного ракетного обстрела Верхней Галилеи оскололчные ранения в ногу получил мужчина, в момент обстрела находившийся неподалеку от перекрестка возле въезда в город. Ему была оказана неотложная помощь на месте происшествия, после чего пострадавшего отвезли в больницу.

В МАДА сообщают также о нескольких пострадавших от падений по дороге в защищенное пространство.

Израиль
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