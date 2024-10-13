Мужчина получил осколочные ранения возле Кирьят-Шмоны

В результате массированного ракетного обстрела Верхней Галилеи оскололчные ранения в ногу получил мужчина, в момент обстрела находившийся неподалеку от перекрестка возле въезда в город. Ему была оказана неотложная помощь на месте происшествия, после чего пострадавшего отвезли в больницу.

В МАДА сообщают также о нескольких пострадавших от падений по дороге в защищенное пространство.