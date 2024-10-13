x
13 октября 2024
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2024
|
13 октября 2024
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на северо-востоке Ливана

время публикации: 13 октября 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 09:01
"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на северо-востоке Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на северо-востоке Ливана – около населенных пунктов Макна и Юнин, к северу от города Баальбек (район Бекаа).

Ранее ливанские источники сообщали, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районах Ярин и Ад-Дахира на юге Ливана.

Ночью сообщалось, что ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана.

Также ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около Сайды, на юго-западе Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

373-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология