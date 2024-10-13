"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на северо-востоке Ливана

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на северо-востоке Ливана – около населенных пунктов Макна и Юнин, к северу от города Баальбек (район Бекаа).

Ранее ливанские источники сообщали, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районах Ярин и Ад-Дахира на юге Ливана.

Ночью сообщалось, что ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана.

Также ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около Сайды, на юго-западе Ливана.