Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 13 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Местами туман.

В Иерусалиме – 16-26 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 22-26, в Эйлате – 24-34, в Беэр-Шеве – 19-30, в Мицпе-Рамоне – 18-30, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник-среду – без существенных изменений.