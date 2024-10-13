Хайфа подверглась ракетному обстрелу из Ливана
время публикации: 13 октября 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 23:26
В 23:03 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал во многих районах Хайфы. Местные жители сообщают, что слышали несколько взрывов.
В чрезвычайные службы поступило несколько сообщений о падении, по всей видимости, обломков противоракет. Служба скорой помощи передала, что к указанным местам отправлены бригады "скорой помощи", но МАДА не получала сигналов о раненых или пострадавших в результате обстрела.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силами ПВО были перехвачены пять ракет, запущенных из Ливана.
Информация уточняется.
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