Носорог Тупак переехал из "Сафари" в Библейский зоопарк в Иерусалиме

Восьмилетний белый носорог Тупак, родившийся и выросший в рамат-ганском "Сафари", переехал жить в Библейский зоопарк в Иерусалиме в рамках селекционной программы Европейской ассоциации зоопарков. Операция по переселению Тупака была разработана несколько месяцев назад, поскольку безопасная транспортировка двухтонного животного сложна и требует длительной подготовки.

Смотрители зоопарка учили Тупака входить в дорожный ящик и оставаться в нем спокойно и в безопасности. В процессе приучения носорога к перевозке его дрессировали, используя положительные стимулы в виде его любимых лакомств. Таким образом, удалось перевезти носорога без анестезии и без лишнего стресса.

В "Сафари" с 1973 года живет и размножается семейство белых (широкогубых) носорогов, по состоянию на 2024 год, стадо насчитывает девять особей: отец семейства Атари, отец всех молодых носорогов, и девять самок, включая недавно прибывшую из Лилля Мфензи. В "Сафари" возлагают большие надежды на то, что Мфензи, не являющаяся родственницей остальных носорогов в "Сафари", сможет внести генетическое разнообразие в линию разведения.

В "Библейском зоопарке" живут носороги-холостяки, не предназначенные для разведения. Тупак ("воин" на суахили) присоединится к носорогу Идану, который также прибыл из лилльского зоопарка во Франции. Мать Тупака Танда выросла в Библейском зоопарке, и двадцать лет назад ее перевели в "Сафари", где она обзавелась большой семьей.

Широкогубые носороги обитают в африканских саваннах неподалеку от водных источников. Это одни из самых крупных наземных животных планеты, вес взрослых самцов может достигать четырех тонн. У этих носорогов прямоугольные широкие губы, отсюда и появилось их название.

Название "белый носорог" стало следствием искажения названия "широкогубый" на языке африкаанс, когда слово "wide" ("широкий") со временем трансформировалось в "white" ("белый"), и одновременно с этим узкогубый носорог был прозван "черным". У широкогубых носорогов два рога в центре морды, верхний меньше нижнего. У самок больший рог длиннее и тоньше, чем у самцов, поскольку им необходимо защищать детенышей.

Широкогубый носорог находится под угрозой исчезновения из-за незаконной охоты и суеверий, что их рог якобы обладает лечебными свойствами.