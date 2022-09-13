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    В Израиле

    В Израиль возвращена серебряная монета Иудейского восстания, одна из четырех в мире

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    Эли Эскозидо, директор Управления древностей, с редкой монетой
    Управление древностей Израиля. Фото: Мири Бар     Церемония передачи Израилю редчайшей серебряной монеты в четверть шекеля, отчеканенной во время Великого иудейского восстания первого века н.э.
    Управление древностей Израиля. Фото: Мири Бар     Редчайшая серебряная монета, отчеканенная во время Великого иудейского восстания первого века н.э.
    Управление древностей Израиля. Фото: Мири Бар     ВСЕ ФОТО

    В Нью-Йорке состоялась церемония передачи Израилю редчайшей серебряной монеты в четверть шекеля, отчеканенной во время Великого иудейского восстания первого века н.э. На сегодняшний день известны всего четыре подобные монеты.

    В церемонии участвовали генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элвин Брагг, представитель агентства внутренней безопасности США Майк Альфонсо, представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан, глава Управления древностей Эли Эскозидо.

    Во время существования Римской империи центральные власти разрешали местным властителям чеканить монету, причем разрешения на чеканку медной монеты давались достаточно редко. В ходе Иудейского восстания евреи перечеканивали такие монеты на собственные, что было прямым вызовом власти императора.

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    Следует отметить, что подобные монеты ни разу не удалось найти в ходе археологических раскопок. Одна из них была обнаружена в 30-е годы XX века в британском музее, а еще три оказались на рынке древностей, что идет вразрез с законодательством.

    Одна из монет, датируемая 69 годом н.э. – то есть годом накануне разрушения Храма, была обнаружена "черными археологами" в 2002 году в ходе незаконных раскопок на юге Хевронского нагорья. Ее несколько раз перепродавали, пока в 2017 году она не всплыла на аукционе в штате Колорадо – с фальшивыми британскими документами.

    Это дало старт глобальной операции с участием израильских, американских, британских и иорданских правоохранителей. Расследование продолжалось пять лет и привело к раскрытию международной сети контрабандистов и нелегальных торговцев древностями.

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    "Для меня как представителя Израиля в ООН это событие особенно важно. Палестинцы используют ООН, чтобы заставить забыть о связи еврейского народа с Землей Израиля. Но сколько лжи они бы ни распространяли, она не сможет перечеркнуть правду, свидетельство которой нам сегодня представили", – заявил Эрдан.

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