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    В Израиле

    Партия "Еш Атид" представила свой предвыборный список

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    Партия
    Партия "Еш Атид"     Партия
    Партия "Еш Атид"

    Вечером во вторник, 13 сентября, партия "Еш Атид" представила свой предвыборный список. В общей сложности названы 36 кандидатов в депутаты Кнессета. 17 мест отданы женщинам. В списке, на реальных местах трое русскоязычных политиков.

    Выступая на мероприятии в Тель-Авиве, глава фракции Боаз Топоровски сказал: "У нас сильная и разносторонняя команда. Мы доказали, что на нас можно положиться, что благо народа для нас главное в системе приоритетов".

    Напомним, что впервые партия "Еш Атид" баллотировалась в Кнессет в 2013 году. С 2019 по 2020 она была частью блока "Кахоль Лаван". После распада союза с Бени Ганцем, "Еш Атид" вновь баллотируется самостоятельным списком.

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    Список "Еш Атид":

    1. Премьер-министр Яир Лапид
    2. Министр Орна Барбивай
    3. Министр Меир Коэн
    4. Министр Карин Эльхарар
    5. Министр Мерав Коэн
    6. Министр Йоэль (Константин) Развозов
    7. Министр Элазар Штерн
    8. Мики Леви
    9. Депутат Мерав Бен Ари
    10. Депутат Рам Бен Барак
    11. Заместитель министра Йоав Сегалович
    12. Депутат Боаз Топоровски
    13. Михаль Шир
    14. Заместитель министра Идан Ролл
    15. Депутат Юрай Лахав-Херцано
    16. Депутат Владимир Белиак
    17. Депутат Рон Кац
    18. Мати Харкави
    19. Депутат Татьяна Мазарская
    20. Депутат Ясмин Сакс-Фридман
    21. Адвокат Дебби Битон
    22. Депутат Моше (Кинли) Тур Пас
    23. Депутат Саймон Дэвидсон
    24. Наор Шири
    25. Шели Таль Мирон
    26. Ярон Леви
    27. Адвокат Ади Азуз
    28. Адвокат Оз Хаим
    29. Мухаммед Абу Альхиджа ("Шоко")
    30. Михаль Славни Кабабиа
    31. Рони Пантанеш Малахи
    32. Томер Винер
    33. Ронит Эренфройнд
    34. Сагит Гамалиэль
    35. Хана Голь
    36. Доктор Лидия Хатуэль
    Ни один опрос пока не дает партии "Еш Атид" 30 мандатов (на сегодняшний день – не более 26).

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