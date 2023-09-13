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    В Израиле

    Самоподрыв боевиков на границе Газы: пятеро убитых. Видео ЦАХАЛа

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    Самоподрыв боевиков на границе Газы: четверо убитых. Видео ЦАХАЛа
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показан момент самоподрыва на границе сектора Газы боевиков, который пытались заложить или бросить взрывное устройство. Министерство здравоохранения Газы заявляет о пятерых убитых и примерно 20 раненых. Раненые доставлены в больницу "Шифа".

    В сообщении армейской пресс-службы говорится, в северо-восточной части пограничного забора происходили беспорядки, в которых участвовали сотни жителей сектора Газы. Были выявлены попытки закладывать и бросать взрывные устройства. Одна такая бомба взорвалась, что привело к гибели боевиков. Никто из израильтян не пострадал.

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    Названы имена убитых боевиков:
    - Мухаммад Кадум, боевик террористической группировки "Комитеты народного сопротивления"
    - Бараа аз-Зард, сын одного из шейхов ХАМАСа Уаэля аз-Зарда
    - Ахмад Из ад-Дин аль-Джабари
    - Насер Нуфаль
    - Халид Матар

    Источники в Газе сообщают, что полиция ХАМАСа пытается отгонять демонстрантов от пограничного забора.

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    Беспорядки на границе Газы начались вечером 12 сентября. Было объявлено, что проходит акция протеста "молодежи", добивающейся улучшения положения палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Дополнительный стимул демонстрантам придали воззвания террористических организаций, приуроченные к 30-летию Норвежских соглашений.

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    Командование Армии обороны Израиля объявляло, что военными на границе сектора Газы были задержаны трое участников ночных беспорядков.

    Отметим, что ранее специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади доставил в сектор Газы только 13 из 30 миллионов долларов, предназначенных для беднейших семей в Газе. 17 миллионов долларов от Катара были "заморожены" до окончания еврейских праздников. Согласно источникам в Газе, на которые ссылался телеграм-канал Abu Ali Express, аль-Эмади поставил условие: он передаст оставшиеся деньги, если в течение осенних еврейских праздников не будет никаких террористических действий из Газы.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Сентября 2023
    Беспорядки на границе с Газой: четверо убитых в результате взрыва
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