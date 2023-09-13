Самоподрыв боевиков на границе Газы: пятеро убитых. Видео ЦАХАЛа
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показан момент самоподрыва на границе сектора Газы боевиков, который пытались заложить или бросить взрывное устройство. Министерство здравоохранения Газы заявляет о пятерых убитых и примерно 20 раненых. Раненые доставлены в больницу "Шифа".
В сообщении армейской пресс-службы говорится, в северо-восточной части пограничного забора происходили беспорядки, в которых участвовали сотни жителей сектора Газы. Были выявлены попытки закладывать и бросать взрывные устройства. Одна такая бомба взорвалась, что привело к гибели боевиков. Никто из израильтян не пострадал.
Названы имена убитых боевиков:
- Мухаммад Кадум, боевик террористической группировки "Комитеты народного сопротивления"
- Бараа аз-Зард, сын одного из шейхов ХАМАСа Уаэля аз-Зарда
- Ахмад Из ад-Дин аль-Джабари
- Насер Нуфаль
- Халид Матар
Источники в Газе сообщают, что полиция ХАМАСа пытается отгонять демонстрантов от пограничного забора.
Беспорядки на границе Газы начались вечером 12 сентября. Было объявлено, что проходит акция протеста "молодежи", добивающейся улучшения положения палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Дополнительный стимул демонстрантам придали воззвания террористических организаций, приуроченные к 30-летию Норвежских соглашений.
Командование Армии обороны Израиля объявляло, что военными на границе сектора Газы были задержаны трое участников ночных беспорядков.
Отметим, что ранее специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади доставил в сектор Газы только 13 из 30 миллионов долларов, предназначенных для беднейших семей в Газе. 17 миллионов долларов от Катара были "заморожены" до окончания еврейских праздников. Согласно источникам в Газе, на которые ссылался телеграм-канал Abu Ali Express, аль-Эмади поставил условие: он передаст оставшиеся деньги, если в течение осенних еврейских праздников не будет никаких террористических действий из Газы.
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