Завершено расследование обстоятельств нападения террористки на пограничника в Старом городе Иерусалима
Полиция сообщила о завершении расследования обстоятельств террористического нападения на бойца пограничной полиции в Старом городе Иерусалима 4 сентября этого года.
Нападение было совершено возле Львиных ворот Старого города Иерусалима. Террористка, 40-летняя жительница Дженинского округа, была одета как мусульманка: просторный хиджаб скрывал ее тело, а лицо – никаб.
Следствием установлено, что террористка купила нож в ближайшем магазине и позже атаковала сержанта пограничной полиции Э. Однако нож не смог пробить защитный жилет. Пограничник сбил нападавшую с ног, а затем нейтрализовал ее ударом ногой. Находившимся рядом бойцам не пришлось применять оружие. Сержант, нейтрализовавший террористку, позже разъяснил, что не применил оружие, поскольку рядом были мирные граждане.
Установлено, как действовала террористка незадолго до нападения: она купила в магазине пинжан (турку для кофе) и небольшой нож. Выйдя из магазина, она выбросила пинжан в мусорный бак. Затем она перевела свой мобильный телефон в "самолетный режим" и отдала его незнакомому прохожему. После этого женщина прошла на Храмовую гору, где молилась перед атакой. И затем совершила нападение, явно стремясь стать "мученицей".
Суд продлил содержание террористки под стражей до 14 сентября, когда прокуратурой ей будут предъявлены обвинения.
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