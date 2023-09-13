Завершено расследование обстоятельств нападения террористки на пограничника в Старом городе Иерусалима

Полиция сообщила о завершении расследования обстоятельств террористического нападения на бойца пограничной полиции в Старом городе Иерусалима 4 сентября этого года.

Нападение было совершено возле Львиных ворот Старого города Иерусалима. Террористка, 40-летняя жительница Дженинского округа, была одета как мусульманка: просторный хиджаб скрывал ее тело, а лицо – никаб.

Следствием установлено, что террористка купила нож в ближайшем магазине и позже атаковала сержанта пограничной полиции Э. Однако нож не смог пробить защитный жилет. Пограничник сбил нападавшую с ног, а затем нейтрализовал ее ударом ногой. Находившимся рядом бойцам не пришлось применять оружие. Сержант, нейтрализовавший террористку, позже разъяснил, что не применил оружие, поскольку рядом были мирные граждане.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Установлено, как действовала террористка незадолго до нападения: она купила в магазине пинжан (турку для кофе) и небольшой нож. Выйдя из магазина, она выбросила пинжан в мусорный бак. Затем она перевела свой мобильный телефон в "самолетный режим" и отдала его незнакомому прохожему. После этого женщина прошла на Храмовую гору, где молилась перед атакой. И затем совершила нападение, явно стремясь стать "мученицей".

Суд продлил содержание террористки под стражей до 14 сентября, когда прокуратурой ей будут предъявлены обвинения.

adv_14 incontent_2