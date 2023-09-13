Полтора месяца до муниципальных выборов. Что нужно знать

Во вторник, 31 октября, в Израиле пройдут муниципальные выборы, в ходе которых будут избираться мэры и члены муниципальных, местных и региональных советов. День выборов является оплачиваемым выходным днем.

В общей сложности 7350192 обладателям права голоса предстоит выбрать представителей местной власти в 73 городах, 123 местных советах и в 53 региональных советах. 6.673.637 обладателей права голоса проживают в городах и местных советах, 676.553 избирателя – в малых населенных пунктах, объединенных в региональные советы.

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Право голоса имеют лица старше 17 лет, прописанные в населенном пункте. Изменить прописку можно на сайте Управления регистрации населения и миграции до 14.9.23.

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Выяснить, включены ли вы в избирательные списки по месту жительства, можно по телефонам 1-800-101-975 и 077-9790060 (на иврите, арабском, английском, русском и амхарском), в автоматической системе по номеру 077-9790060 (круглосуточно), посредством SMS-сообщения или приложения WhatsApp по номеру 053-3801464 (круглосуточно).

Не позднее, чем за 21 день до выборов избирателям будут разосланы уведомления с указанием избирательного участка, к которому они приписаны. Уведомление предназначено для удобства избирателей и не является документом, необходимым для голосования.

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При явке в избирательный участок следует иметь при себе один из следующих документов – удостоверение личности, действующий загранпаспорт, лессе-пассе, водительские права или удостоверение военнослужащего.

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Избиратели с ограниченными возможностями, приписанные к избирательному участку, не оборудованному надлежащим доступом, смогут голосовать на избирательных участках не по своему адресу в двойных конвертах. Согласно закону, в каждом населенном пункте должен быть по меньшей мере один избирательный участок, оборудованный для доступа лиц с ограниченными возможностями. В населенных пунктах, в которых 20 избирательных участков и более, должны быть не менее двух участков, оборудованных для доступа лиц с ограниченными возможностями.

Следует отметить, что, в отличие от выборов в Кнессет, в на муниципальных выборах голосуют двумя бюллетенями: отдельно – за главу органа местной власти (бюллетень желтого цвета), и отдельно – за список, выдвинувший кандидатов в состав муниципального совета (бюллетень белого цвета). В населенных пунктах, в которых голосование не определило победителя среди кандидатов на пост главы органа местной власти (ни один из кандидатов не набрал 40% голосов, 14 ноября пройдет второй тур голосования, на этот раз – с одним бюллетенем.

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В региональных советах голосуют тремя бюллетенями – за главу регионального совета, за представителя населенного пункта в региональном совете и за члена местного комитета населенного пункта.

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Более детальную информацию публикует государственный портал о муниципальных выборах (на иврите и арабском).