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Израиль

Раввин Берланд, которому дважды не разрешили въехать в Украину, вновь отправился в Умань

время публикации: 13 сентября 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 16:22
Раввин Берланд, которому дважды не разрешили въехать в Украину, вновь отправился в Умань
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер хасидской общины "Шуву Баним" раввин Элиэзер Берланд вылетел частным рейсом в Ларнаку на Кипре, откуда продолжил путь, отправившись в столицу Румынии, Бухарест. По данным осведомленных источников, Берланд направляется в Умань.

Напомним, в 2022 и 2023 году власти Украины не разрешили ему въехать на территорию страны. Журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям, сообщал, что украинские власти объяснили Берланду причину отказа так: на одном из своих уроков он призывал убить президента Украины Владимира Зеленского.

Глава общины "Шуву баним" раввин Элиэзер Берланд был признан виновным в сексуальных преступлениях и в 2016 году приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, которое начал отбывать в 2020 году. Берланд был освобожден после десяти месяцев тюрьмы в декабре 2021 года.

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