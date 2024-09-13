x
13 сентября 2024
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2024
|
13 сентября 2024
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Эль-Аль" объявил о прекращении перевозки собак и кошек брахицефалов в грузовых отсеках

время публикации: 13 сентября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 07:20
"Эль-Аль" объявил о прекращении перевозки собак и кошек брахицефалов в грузовых отсеках
AP Photo/Seth Wenig

Авиакомпания "Эль-Аль" разослала агентам уведомление, согласно которому она прекращает принимать к перевозке собак и кошек брахицефальных пород в грузовых отсеках в качестве груза.

Агентов просят разъяснить клиентам, что животные брахицефальных пород могут столкнуться во время полется с проблемами дыхания, которые могут повредить их здоровью или даже закончиться смертью животного.

Изменение политики транспортировки животных произошло после смерти на минувшей неделе французского бульдога Вито, который умер в грузовом отсеке во время двухчасового перелета из Израиля в Грузию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 06 июля 2020

О здоровье наших питомцев