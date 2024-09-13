"Эль-Аль" объявил о прекращении перевозки собак и кошек брахицефалов в грузовых отсеках

Авиакомпания "Эль-Аль" разослала агентам уведомление, согласно которому она прекращает принимать к перевозке собак и кошек брахицефальных пород в грузовых отсеках в качестве груза.

Агентов просят разъяснить клиентам, что животные брахицефальных пород могут столкнуться во время полется с проблемами дыхания, которые могут повредить их здоровью или даже закончиться смертью животного.

Изменение политики транспортировки животных произошло после смерти на минувшей неделе французского бульдога Вито, который умер в грузовом отсеке во время двухчасового перелета из Израиля в Грузию.