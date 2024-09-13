"Эль-Аль" объявил о прекращении перевозки собак и кошек брахицефалов в грузовых отсеках
время публикации: 13 сентября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 07:20
Авиакомпания "Эль-Аль" разослала агентам уведомление, согласно которому она прекращает принимать к перевозке собак и кошек брахицефальных пород в грузовых отсеках в качестве груза.
Агентов просят разъяснить клиентам, что животные брахицефальных пород могут столкнуться во время полется с проблемами дыхания, которые могут повредить их здоровью или даже закончиться смертью животного.
Изменение политики транспортировки животных произошло после смерти на минувшей неделе французского бульдога Вито, который умер в грузовом отсеке во время двухчасового перелета из Израиля в Грузию.
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