Отношение нашей аудитории к России ухудшается. Итоги опроса "Израиль, его друзья и враги"

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Похожие опросы проводились нами в 2011-2022 годах.

Содержание нового опроса отличалось от аналогичных предыдущих: в нем учтены события последнего периода, связанные с войной в Израиле, с войной России и Украины, с действиями администрации президента США Джо Байдена, с предстоящими президентскими выборами в США и др.

В опросе, который проходил 11-12 сентября, приняли участие 4262 респондентов. 97% участников опроса являются гражданами Израиля, 91% – живут в настоящее время в Израиле.

72% респондентов определяют себя как правых или правоцентристов, 9% – как левых и левоцентристов, 19% затрудняются с определением.

Одной из целей опроса была проверка гипотезы о том, что израильтяне правых взглядов лучше относятся к России, чем израильтяне левых взглядов, а потому на них, как сказано в одном из документов российских спецслужб, опубликованных недавно министерством юстиции США, следует делать ставку для продвижения пророссийских нарративов. Наш опрос 2022 года в некоторой степени эту гипотезу подтверждал.

ИТОГИ ОПРОСА

США – друг Израиля

Подавляющее большинство участников опроса – 60% – называют США другом Израиля. 1% считают США врагом Израиля. Отметим, что восемь лет назад только 47% наших читателей называли США другом Израиля.

64% респондентов лично положительно относятся к государству США, 4% – отрицательно. 47% заявляют: "Я хорошо отношусь к американцам, но плохо к нынешнему американскому руководству" (два года назад таких было 38%).

Россия – враг Израиля

71% опрошенных называют Россию врагом Израиля (в 2022 году таких было 49%, в 2016-м – 32%). 25% считают, что Россия – не друг и не враг Израиля. И только 3% считают Россию другом Израиля.

Отметим последовательное ухудшение отношения нашей аудитории к России, особенно в последние годы.

74% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (два года назад таких было 66%), 8% – положительно.

32% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству".

Украина – не друг и не враг Израиля

65% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 22% респондентов называют Украину другом Израиля. 11% относят Украину к категории врагов Израиля. За два года существенных изменений нет.

При этом 45% положительно относятся к государству Украина, 13% – отрицательно, 40% – нейтрально. Только 14% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".

Израиль и военные конфликты между другими странами

Большинство наших читателей – 55% – заявляют, что Израиль должен поддержать Украину в войне с Россией (два года назад таких было 52%). Только 2% говорят, что Израилю следовало бы поддержать Россию.

Был задан вопрос "Как вы считаете, не пора ли уже Израилю, следом за США и ЕС, ввести санкции против России?" 44% считают, что пора (два года назад таких было 39%). 37% считают, что не пора.

Действительно ли израильские правые настроены более пророссийски, а израильские левые – более проамерикански

Большинство участников опроса, 51%, не согласны с мнением, что израильские правые настроены более пророссийски, чем израильские левые. 17% с этим согласны.

При ответе на вопрос "Согласны ли вы с мнением, что израильские левые настроены более проамерикански, чем израильские правые?" мнения разделись почти поровну: 38% с этим мнением не согласны, 30% – согласны.

При ответе на вопрос "Соединенные Штаты Америки – друг или враг Израиля?" 82% левых/левоцентристов и 56% правых/правоцентристов назвали США другом Израиля.

При ответе на вопрос "Как лично вы относитесь к государству США?" 69% левых/левоцентристов ответили, что относятся положительно, тот же ответ дали 64% правых/правоцентристов.

При ответе на вопрос "Россия – друг или враг Израиля?" 69% левых/левоцентристов и 73% правых/правоцентристов назвали Россию врагом Израиля.

При ответе на вопрос "Как лично вы относитесь к государству Российская Федерация?" 81% левых/левоцентристов и 75% правых/правоцентристов заявили об отрицательном отношении.

Таким образом, гипотеза о том, что израильские правые лучше относятся к России, чем к израильские левые, не подтверждается. Два года назад по результатам проведенного тогда опроса могло показаться, что это в некоторой степени так. Но новый опрос заставляет усомниться в верности такой гипотезы. Возможно, отношение израильтян – в том числе правых взглядов – к России и российским властям ухудшилось за 11 месяцев войны в Израиле.

Однако гипотеза о том, израильские левые лучше относятся к США, чем к израильские правые, в большей степени верна, хотя и не подтверждается однозначно.

Кто в большей степени друг Израиля среди лидеров США?

Был задан вопрос: "Кто из двух президентов США, по вашему мнению, в большей степени является другом Израиля" – Джо Байден или Дональд Трамп? 68% заявили – Трамп, только 9% – Байден. При этом мнения "левых" разделились – 35% назвали Трампа, 35% назвали Байдена. Мнения "правых" в основном совпадают: 78% назвали Трампа, 5% – Байдена.

Был задан вопрос: "Кто из двух кандидатов в президенты США, по вашему мнению, в большей степени является другом Израиля" – Камала Харрис или Дональд Трамп? 76% заявили – Трамп, только 6% – Харрис. При этом мнения "левых" снова разделились – 44% назвали Трампа, 27% назвали Харрис. Мнения "правых" и по этому вопросы в основном совпадают: 85% назвали Трампа, 3% – Харрис.

В целом отметим, что подавляющее большинство нашей аудитории считает Дональда Трампа в большей степени другом Израиля, чем лидеров-демократов. При этом Камаллу Харрис в меньшей степени, чем Джо Байдена, наши читатели готовы отнести к числу друзей Израиля.

Причины враждебного отношения к Израилю

В качестве таковых чаще прочих наши читатели называют:

- антисемитизм – 84%

- слабую разъяснительную работу Израиля – 59%

- низкую дипломатическую активность Израиля – 46%

- заискивание перед мусульманскими и арабскими странами – 40%

- войну в Газе – 39%

С кем укреплять отношения?

Наши читатели считают, что Израилю следует укреплять отношения, прежде всего

- с Соединенными Штатами Америки – 86%

- со всеми странами Европейского Союза – 70%

- со странами-соседями, не считающими Израиль вражеским государством (Иордания, Египет, Кипр) – 61%

Доверие к СМИ и к тезисам, продвигаемым через СМИ и соцсети российскими спецслужбами

Доверие наших читателей к американским СМИ заметно выше, чем доверие к российским СМИ. Хотя не доверяющих ни тем, ни другим СМИ больше, чем тех, кто СМИ доверяет. Американским СМИ в определенной степени доверяют ("Скорее доверяю, чем не доверяю") 29% нашей аудитории, российским СМИ – только 3%.

При этом читателям было предложено согласиться или не согласиться с двумя тезисами – оба этих тезиса, как отмечает минюст США, российские спецслужбы намеревались "вбросить" в русскоязычные израильские онлайн-СМИ и соцсети.

Тезис 1: "После выборов в США американцам будет не до Израиля". С этим тезисом согласны 24% наших читателей, 50% не согласны, прочие затруднились с ответом. Причем у "правых" и "левых" похожие результаты при ответе на этот вопрос.

Тезис 2: "Страны западной Европы придерживаются в основном антиизраильской позиции". С этим тезисом большинство наших читателей – 57% – согласны, 30% не согласны. В то же время большинство "левых" – 52% – с этим тезисом не согласны. Среди "правых" согласных с этим тезисом 64%.

Был задан вопрос: "Замечали ли вы попытки пророссийских сил влиять на израильтян через СМИ и соцсети?" Большинство наших читателей – 52% – говорят, что многократно подобное замечали.

США и Россия в свете войны в Израиле

Абсолютное большинство участников опроса – 86% – согласны с тем, что власти России заинтересованы в продолжении войны в Израиле и на Ближнем Востоке.

При этом 13% согласны с тем, что власти США заинтересованы в продолжении войны в Израиле и на Ближнем Востоке (этот тезис также пытаются продвигать российские спецслужбы, как следует из публикации минюста США).

Был задан вопрос: "Как вы считаете, власти какой из двух стран в большей степени содействуют освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе?" 70% ответили – "власти США", и менее 2% выбрали ответ "власти России".

Последний вопрос: "Власти какой из двух стран – США или России, на ваш взгляд, настроены более произраильски?" 88% ответили: США. Менее 2% ответили: России.