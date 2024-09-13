Ночной обстрел Цфата: не менее 20 ракет были запущены из Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 01:012 с территории Ливана в сторону Цфата были запущены не менее 20 ракет, часть из них была перехвачена силами ПВО, остальные упали на открытой местности.

Военные поясняют, что система раннего предупреждения "Цева Адом" была активирована в населенных пунктах рядом с Цфатом из-за угрозы падения противоракет.

В некоторых районах Цфата произошло отключение электричества из-за обрыва линии электропередач.

Падение обломков ракет привело к возгоранию травы и кустарника в лесном массиве Бирия.