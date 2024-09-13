x
13 сентября 2024
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2024
|
13 сентября 2024
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ночной обстрел Цфата: не менее 20 ракет были запущены из Ливана

время публикации: 13 сентября 2024 г., 01:56 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 01:56
Ночной обстрел Цфата: не менее 20 ракет были запущены из Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 01:012 с территории Ливана в сторону Цфата были запущены не менее 20 ракет, часть из них была перехвачена силами ПВО, остальные упали на открытой местности.

Военные поясняют, что система раннего предупреждения "Цева Адом" была активирована в населенных пунктах рядом с Цфатом из-за угрозы падения противоракет.

В некоторых районах Цфата произошло отключение электричества из-за обрыва линии электропередач.

Падение обломков ракет привело к возгоранию травы и кустарника в лесном массиве Бирия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 сентября 2024

Сигналы тревоги об обстрелах в Верхней Галилее и на границе с Ливаном