В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
В четверг, 14 апреля, на 4-й трассе около развязки Алуф Саде столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжело травмирован молодой мужчина (примерно 25 лет), ехавший на мотоцикле.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.
Обстоятельства аварии уточняются.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 апреля 2022
В туннеле на 6-й трассе автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии
В туннеле на 6-й трассе автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии