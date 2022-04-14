В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

В четверг, 14 апреля, на 4-й трассе около развязки Алуф Саде столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжело травмирован молодой мужчина (примерно 25 лет), ехавший на мотоцикле.

Почему Россия потеряла в войне с Украиной так много танков?

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