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NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 20:13

В Хадере ведется розыск предполагаемого террориста

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В Хадере ведется розыск предполагаемого террориста

Возле торгового центра в Хадере охранники попросили у подозрительного мужчины показать документы, но тот поспешил скрыться.

Охранники торгового центра сообщили, что они нашли на земле возле скамейки, на которой сидел мужчина, кухонный нож, который, по всей видимости, он выбросил или выронил.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что крупные силы полиции задействованы в розыске скрывшегося мужчины.

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