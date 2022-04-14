Житель Рахата, выдавая себя за полицейского, грабил водителей на дороге

21-летний житель Рахата предстанет перед судом за серию ограблений при отягчающих обстоятельствах, а также выдачу себя за госслужащего.

Около месяца назад, за день до Пурима, в полицию Негева поступило первое сообщение о водителе, ограбленном неизвестным, выдающим себя за сотрудника полиции. В течение двух минут поступили еще две жалобы. По словам пострадавших, мужчина в светоотражающем желто-зеленом жилете сотрудника полиции фонарем просигналил им, чтобы они остановились на обочине, а затем, угрожая оружием, отобрал деньги и ценные вещи.

Полицейские, прибывшие через несколько минут к развязке Двира, подозреваемого там не обнаружили. Его поиски в тот день не увенчались успехом.

Во время расследования выяснилось, что эти случаи не были единичными, также стало понятно, что грабителей было, как минимум, двое. Один из них задержан и против него подано обвинительное заключение.