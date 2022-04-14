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NEWSru.co.il :: В Израиле14 апреля 2022 г., 12:15

Поселок Цур-Адаса будет выведен из состава регионального совета Мате-Йегуда и получит статус местного совета

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Поселок Цур-Адаса будет выведен из состава регионального совета Мате-Йегуда и получит статус местного совета

Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила, что расположенный в Иерусалимском коридоре поселок Цур-Адаса получит собственную муниципальную власть и будет выведен из состава регионального совета Мате-Йегуда.

На текущий момент Цур-Адаса, население которого превышает 10 тысяч человек, является крупнейшим в Израиле населенным пунктом, не имеющим собственного муниципального управления.


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