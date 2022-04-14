Поселок Цур-Адаса будет выведен из состава регионального совета Мате-Йегуда и получит статус местного совета

Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила, что расположенный в Иерусалимском коридоре поселок Цур-Адаса получит собственную муниципальную власть и будет выведен из состава регионального совета Мате-Йегуда.

На текущий момент Цур-Адаса, население которого превышает 10 тысяч человек, является крупнейшим в Израиле населенным пунктом, не имеющим собственного муниципального управления.