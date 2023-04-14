Последняя пятница Рамадана и "день Аль-Кудс": ЦАХАЛ и полиция в состоянии повышенной готовности

14 апреля 2023 года – в этот день совпали две даты – последняя пятница месяца Рамадан и "день Аль-Кудс", провозглашенный десятилетия назад режимом аятолл в Иране.

В связи с высокой вероятностью провокаций на Храмовой горе и вокруг нее в Старом городе Иерусалима вновь введены особые меры безопасности. Для обеспечения порядка привлечены тысячи сотрудников полиции, бойцов пограничной службы и военных.

Усилены меры контроля за ситуацией в Иудее и Самарии, а также на границе сектора Газы. Армия находится в состоянии повышенной боеготовности около северных границ – не исключены новые обстрелы со стороны Ливана и Сирии.

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Вечером 13 апреля радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ усиливает противовоздушную оборону Израиля: были развернуты в различных районах страны дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" – как на юге, так и на севере.

На этой неделе в израильских и арабских СМИ было много публикаций по поводу того, что в последнюю пятницу Рамадана ожидается новый виток противостояния Израиля с прокси-силами Ирана как внутри страны, так и на границах.

Напомним, что в последнюю пятницу Рамадана в 2022 году тоже было неспокойно: происходили столкновения на Храмовой горе, а поздно вечером был совершен теракт на въезде в Ариэль (был убит Вячеслав Голев).

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В последнюю пятницу Рамадана в 2021 году происходили столкновения на Храмовой горе, было множество пострадавших как среди полицейских, так и среди мусульманских экстремистов.