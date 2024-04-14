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Израиль

Около Арада в результате ракетного обстрела тяжело ранен ребенок

время публикации: 14 апреля 2024 г., 02:10 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 02:54
В Араде в результате ракетного обстрела тяжело ранен ребенок
Avshalom Sassoni/Flash90

В ночь на 14 апреля около Арада в результате ракетного обстрела была тяжело ранена девочка примерно 10 лет, передает "Кан".

Судя по имеющимся данным, осколком ракеты ранен ребенок из бедуинской деревни.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: девочка получила ранение в голову, она без сознания. Раненая доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Информация о пострадавших в результате первой волны ракетных обстрелов уточняется.

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