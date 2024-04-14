ЦАХАЛ: в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны
время публикации: 14 апреля 2024 г., 03:03 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 03:09
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны.
По словам Хагари, за пределами Израиля перехвачены более десяти крылатых ракет и десятки БПЛА. Всего было выпущено более 200 ракет и беспилотников.
Хагари подчеркнул: атака и отражение атаки продолжается.