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Израиль

ЦАХАЛ: в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны

время публикации: 14 апреля 2024 г., 03:03 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 03:09
ЦАХАЛ: в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны.

По словам Хагари, за пределами Израиля перехвачены более десяти крылатых ракет и десятки БПЛА. Всего было выпущено более 200 ракет и беспилотников.

Хагари подчеркнул: атака и отражение атаки продолжается.

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