ЦАХАЛ: в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны.

По словам Хагари, за пределами Израиля перехвачены более десяти крылатых ракет и десятки БПЛА. Всего было выпущено более 200 ракет и беспилотников.

Хагари подчеркнул: атака и отражение атаки продолжается.