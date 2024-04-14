Иран атаковал Израиль: тревога на юге и севере страны, а также в Иерусалиме

В 1:42 ночи 14 апреля на территории Израиля начали звучать сирены "Цева адом", предупреждающие о воздушной атаке с востока – из Ирана, Йемена, Ирака. Первые тревоги были слышны в Негеве, включая Беэр-Шеву, Арад, Димону и многие другие населенные пункты.

Тревога также звучала в Араве и в районе Мертвого моря.

В 1:45 первые сирены прозвучали в Иерусалиме.

С 1:50 сигналы тревоги были слышны на Голанских высотах.

Израильские силы ПВО и системы ПРО отражают массированную воздушную атаку. Было слышно множество взрывов.

В 1:52 служба "Маген Давид Адом" сообщила: есть пострадавшие по пути в бомбоубежища и нуждающиеся в медицинской помощи в связи с нервным шоком. В Араде в результате ракетного обстрела тяжело ранена девочка примерно 10 лет.

Радиостанция "Кан" передает, что над Иерусалимом и другими районами Израиля в ночь на 14 апреля израильской системой ПРО были сбиты десятки баллистических ракет, выпущенных из Ирана. В сообщении подчеркивается, что речь не идет о крылатых ракетах или ударных БПЛА. Видео перехвата

Представитель министерства обороны Израиля заявил радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что более 100 иранских ударных БПЛА уже перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля. Судя по имеющимся данным, эти беспилотники были сбиты силами США и Великобритании. В заявлении было сказано, что из Ирана в сторону Израиля поздно вечером 13 апреля и в ночь на 14 апреля могли быть выпущены сотни БПЛА.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил американскому телеканалу ABC News, что Иран запустил еще 70 ракет по Израилю. По данным американской разведки, всего на данный момент из Ирана по Израилю запущено 150 ракет. То есть "первая волна" атаки включала запуск примерно 80 баллистических ракет.

Командование иранского "Корпуса стражей исламской революции" объявило, что в результате первой волны ракетного удара по Израилю были "успешно уничтожены" некие "важные военные цели". Данная информация не подтверждается израильской стороной.

В 3 часа ночи пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в результате ракетного удара из Ирана причинен незначительный ущерб базе на юге страны. По словам Хагари, за пределами Израиля перехвачены более десяти крылатых ракет и десятки БПЛА. Всего было выпущено более 200 ракет и беспилотников. Хагари подчеркнул: атака и отражение атаки продолжается.

Накануне атаки

Поздно вечером 13 апреля радиостанция "Кан" передала: Иран начал запускать ударные БПЛА в сторону Израиля. Первоначально сообщалось, что запущены десятки беспилотников; подлетное время для БПЛА: 7-9 часов.

Затем Telegram-каналы, связанные с иранским "Корпусом стражей исламской революции", заявили, что вечером 13 апреля по целям в Израиля были запущены около 50 ударных беспилотных самолетов.

Ynet со ссылкой на источники в руководстве Израиля сообщал: из Ирана по Израилю выпущены сотни БПЛА и крылатых ракет.

Предварительная оценка была такой: основными целями атак являются военные объекты, в том числе военные базы.

"Кан" со ссылкой на официальные источники передавал: БПЛА по Израилю вечером 13 апреля были запущены не только из Ирана. Вероятно, речь шла о запусках из Ирака и Йемена.

Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и заявил о ракетной атаке. "Аль-Арабия" в 23:30 заявлял, что крылатые ракеты по Израилю из Ирана уже запущены.

Арабские СМИ передавали, что некоторые иранские БПЛА, выпущенные по Израилю, упали на территории Ирака.

Около полуночи ЦАХАЛ подтвердил: зафиксирован запуск более 100 ударных БПЛА из Ирана в сторону Израиля. Все воздушные объекты отслеживаются. Возможны новые волны атаки. Не исключены новые удары со стороны ливанской "Хизбаллы". ПВО ЦАХАЛа в состоянии повышенной готовности к отражению атаки со стороны Ирана.

Арабские СМИ сообщали: силы ПВО США начали перехват иранских беспилотников, запущенных в сторону Израиля, в небе над Ираком и Сирией.

Иранское государственное агентство IRNA заявляло: из Ирана по Израилю запущены баллистические ракеты. Было опубликовано видео запуска. Однако сведения о запуске баллистических ракет подтверждения не получили.

Израильские официальные лица заявили редакции New York Times, что ожидаемыми целями иранской атаки являются военные базы на Голанских высотах и в Негеве.

В 00:28 была слышна тревога "Цева адом" в Снире, Верхняя Галилея, был зафиксирован ракетный обстрел из Ливана. Ливанская террористическая организация "Хизбалла" заявила, что выпустила десятки ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах. Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Нет сведений о причиненном ущербе.

Радиостанция "Кан" приводила оценку американской разведки: 14 апреля по Израилю из Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана может быть выпущено 400-500 БПЛА и ракет.

Воздушное пространство Израиля закрыто с 00:30 14 апреля.

С 1 часа ночи 14 апреля закрыто воздушное пространство над Ливаном.

После 1 часа ночи Управление тылом Израиля попросило жителей северных Голанских высот, районов Неватим, Димоны и Эйлата оставаться до дальнейшего уведомления вблизи убежищ, куда можно было бы быстро добраться в случае тревоги.

Десятки израильских самолетов были подняты в воздух.

Управление тылом Израиля официально передало: "Некоторое время назад Иран запустил беспилотные летательные аппараты со своей территории в сторону территории Государства Израиль. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боеготовности и постоянно мониторит ситуацию. Система ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности одновременно с самолетами ВВС и кораблями ВМС, которые выполняют задачу по защите неба страны. ЦАХАЛ контролирует все цели. Мы просим общественность соблюдать инструкции Управления тылом и прислушиваться к официальным заявлениям представителя ЦАХАЛа по этому вопросу".

Собрались военный кабинет и расширенный кабинет безопасности Израиля. Будет принято решение об ответных действиях.

Управление тылом опубликовало заявление: "Вам поступило оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата? Помните, несмотря на то, что этот тип угрозы отличается от ракетного обстрела, меры по защите от нее те же самые: заходим в защищенное помещение и ждем 10 минут, если не поступит другое оповещение. Если летательный аппарат изменит свое местоположение, поступит оповещение соответствующее району, подвергающемуся риску. Внимание – в отличие от ракетного обстрела, летательный аппарат может перемещаться по нескольким районам и поэтому, может быть сбит противовоздушной обороной или взорваться в другом районе; не в том, в котором было получено оповещение. Поэтому, вы можете получить оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата, но не услышать звуков взрыва. Следуйте указаниям Командования тыла, они могут спасти вам жизнь".

Опубликовано заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу: "Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможному прямому нападению со стороны Ирана. Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Израиль силен, Армия обороны Израиля сильна, общество крепко. Мы ценим поддержку США, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран. Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно. Я знаю, что и вы, граждане Израиля, сохраняете хладнокровие. Призываю вас выполнять инструкции Управления тылом. Вместе выстоим, и с божьей помощью, вместе победим всех наших врагов".

Самолет главы правительства "Канаф Цион" был поднят в воздух, чтобы избежать атаки на земле, передает "Кан".

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением по поводу иранской атаки: "Недавно Иран запустил ракеты со своей территории в сторону территории Государства Израиль. Вас просят быть начеку и действовать согласно указаниям Управления тылом. Система оповещения Управления тылом умеет обеспечивать оповещение в режиме реального времени в районе, где существует опасность. Напоминаю, откуда бы ни исходила угроза, при срабатывании сигнализации необходимо войти в охраняемое помещение и подождать там не менее десяти минут. Не меньше. Мы сообщим в режиме реального времени, если вам придется остаться там на более длительный срок. Система ПВО полностью боеспособна и перехватывает угрозы там, где это необходимо, даже в такие моменты. Многие самолеты ВВС ЦАХАЛа сейчас работают в небе и готовы к любой угрозе. Вы можете услышать взрывы от перехватов или падений. Поскольку речь идет о разных типах угроз, не исключено, что оповещения будут действовать на больших территориях. Призываю вас воздержаться от распространения непроверенных слухов и сообщений. Следует учитывать только информацию и заявления представителя ЦАХАЛа и официальные директивы Управления тылом. Продолжайте действовать ответственно, спокойно, как поступали до сих пор и обязательно действуйте по инструкции. Мы сильны и способны пережить это событие. ЦАХАЛ сделает все возможное, чтобы защитить граждан Государства Израиль".

Управление тылом запретило работу учебных заведений на всей территории страны

После проведения оценки ситуации Управление тылом решило внести изменения в существующие инструкции для населения с 23:00 13 апреля до 23:00 15 апреля. В рамках этих изменений запрещена работа учебных заведений на всей территории страны.

Отеф Аза (за исключением Нирим, Керем-Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нетив а-Асара, Нахаль Оз, Кфар Аза)

- Запрещена работа учебных заведений.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 100 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Населенные пункты, находящиеся на линии конфликта (у границы с Ливаном)

- Запрещена работа учебных заведений.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Все остальные районы Израиля, обозначенные на инструкциях Управления тылом зеленым цветом

- Запрещена работа учебных заведений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия, если в них участвуют не более 1000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.

На сайте Управления тылом можно получить информацию на русском языке о подготовке к чрезвычайным ситуациям и о том, что должно быть в "тревожном чемоданчике".

Израиль закрывает воздушное пространство

В 23:00 в аэропорту "Бен Гурион" начнется специальное совещание по вопросу о закрытии воздушного пространства Израиля.

Ожидается, что полное или частичное закрытие воздушного пространства страны вступит в силу в 1:00 воскресенья, 14 апреля.

Иордания закрыла воздушное пространство

Власти Иордании с вечера субботы, 13 апреля, закрывают воздушное пространство из-за ожидаемых боевых действий между Израилем и Ираном.

Меры коснутся как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну.

Речь идет о временных мерах. При этом не указывается, как долго они продлятся.