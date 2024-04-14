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Пожар в Иерусалиме: двое погибших, семь пострадавших

время публикации: 14 апреля 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 07:38
Пожар в хостеле в Иерусалиме, семь пострадавших в состоянии от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

Утром 14 апреля поступила информация о том, что в результате пожара в хостеле в Иерусалиме есть множество пострадавших, некоторые из них в критическом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: пожар произошел в здании на улице Липкин Шахак в районе Писгат-Зеэв, погибли двое мужчин в возрасте около 30 лет, семь пострадавших доставлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек", "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим". Двое пострадавших в тяжелом состоянии, остальные получили отравления дымом – от легких до средней тяжести.

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