Пожар в Иерусалиме: двое погибших, семь пострадавших

Утром 14 апреля поступила информация о том, что в результате пожара в хостеле в Иерусалиме есть множество пострадавших, некоторые из них в критическом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: пожар произошел в здании на улице Липкин Шахак в районе Писгат-Зеэв, погибли двое мужчин в возрасте около 30 лет, семь пострадавших доставлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек", "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим". Двое пострадавших в тяжелом состоянии, остальные получили отравления дымом – от легких до средней тяжести.