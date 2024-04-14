x
14 апреля 2024
|
последняя новость: 21:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2024
|
14 апреля 2024
|
последняя новость: 21:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд вынес приговор главе ультраправой организации "Лехава" Бенци Гопштейну

время публикации: 14 апреля 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 19:57
Бенци Гопштейн, лидер "Лехавы"
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Мировой суд Иерусалима приговорил главу ультраправой организации "Лехава" Бенци Гопштейна к 200 часам общественных работ и четырем месяцам условного срока за подстрекательство и расизм.

В январе суд признал Гопштейна виновным в подстрекательстве на основании его высказывания на шествии в память раввина Меира Кахане в 2014 году, во время которого, говоря об арабах, Гопштейн заявил "враги среди нас – они как рак". При этом Гопштейн был оправдан по четырем другим обвинениям. На том же заседания суда на высказанное судьей Сигаль Альбо предложение ограничиться общественными работами, ультраправый активист Гопштейн заявил, что он готов отправиться в тюрьму и не намерен выполнять общественные работы.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 января 2024

Глава организации "Лехава" Бенци Гопштейн признан виновным в подстрекательстве к расизму
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 июня 2023

Активисты "Лехавы" протестуют против проведения в Иерусалиме христианской конференции
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 июня 2023

"Гаарец": глава "Леавы" Гопштейн консультирует Бен-Гвира по вопросам национальной безопасности
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 июня 2023

Около 40 человек во главе с Гопштейном протестуют против Парада гордости в Иерусалиме