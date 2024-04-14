Суд вынес приговор главе ультраправой организации "Лехава" Бенци Гопштейну

Мировой суд Иерусалима приговорил главу ультраправой организации "Лехава" Бенци Гопштейна к 200 часам общественных работ и четырем месяцам условного срока за подстрекательство и расизм.

В январе суд признал Гопштейна виновным в подстрекательстве на основании его высказывания на шествии в память раввина Меира Кахане в 2014 году, во время которого, говоря об арабах, Гопштейн заявил "враги среди нас – они как рак". При этом Гопштейн был оправдан по четырем другим обвинениям. На том же заседания суда на высказанное судьей Сигаль Альбо предложение ограничиться общественными работами, ультраправый активист Гопштейн заявил, что он готов отправиться в тюрьму и не намерен выполнять общественные работы.