После удара Ирана Нетаниягу обсудил ситуацию с Байденом
время публикации: 14 апреля 2024 г., 04:18 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 04:22
В ночь на 14 апреля после заседания кабинета войны и расширенного военно-политического кабинета премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с президентом США Джо Байденом.
В ходе разговора обсуждались последние события: массированный удар Ирана по Израилю, взаимодействие израильских и американских военных, возможные варианты ответа на агрессию со стороны Ирана.