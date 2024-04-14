После удара Ирана Нетаниягу обсудил ситуацию с Байденом

В ночь на 14 апреля после заседания кабинета войны и расширенного военно-политического кабинета премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с президентом США Джо Байденом.

В ходе разговора обсуждались последние события: массированный удар Ирана по Израилю, взаимодействие израильских и американских военных, возможные варианты ответа на агрессию со стороны Ирана.