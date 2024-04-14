Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 14 апреля, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь в горах на севере.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 17-19, в Эйлате – 19-30, в Беэр-Шеве – 14-26, в Мицпе-Рамоне – 14-20, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 13-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-26, на Голанских высотах – 12-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник – переменная облачность, местами дожди. Во вторник-четверг – повышение температуры, солнечно.