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Израиль

Мансур Аббас: "Я все время контактирую с генинспектором полиции"

Полиция
Итамар Бен-Гвир
Мансур Аббас
время публикации: 14 апреля 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 14:31
Мансур Аббас: "Я все время контактирую с генинспектором полиции"
Chaim Goldberg/Flash90, Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии РААМ Мансур Аббас прокомментировал в эфире радиостанции "КАН Бет" ситуацию в сфере преступности в арабском секторе.

По словам депутата Аббаса, он поддерживает постоянный контакт с генеральным инспектором полиции Дани Леви. Аббас отметил, что контакты были прерваны министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и возобновлены в тот период, когда Бен-Гвир подал в отставку, а его обязанности исполнял министр Хаим Кац.

"Мы обращались к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Яриву Левину с просьбой назначить другого человека на пост министра национальной безопасности. Мы предлагали несколько имен, в том числе представителей "Ликуда", которые могут быть партнерами при решении насущных проблем. Речь идет об общеизраильских проблемах, для решения которых не подходит фашист и расист", – заявил Аббас.

Он отметил, что на сегодняшний день преступные кланы в Израиле чувствуют, что институты государства не функционируют, и действуют как государство в государстве.

Израиль
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