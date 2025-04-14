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Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Мааян Амер из Тверии

Полиция
Розыск
время публикации: 14 апреля 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 11:45
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Мааян Амер из Тверии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Мааян Амер из Тверии. В последний раз ее видели 6 апреля в районе Иерусалима. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, длинные каштановые волосы. Может находиться в Ашкелоне или Араде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.

Израиль
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