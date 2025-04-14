Внимание, розыск: пропала 15-летняя Мааян Амер из Тверии
время публикации: 14 апреля 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 11:45
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Мааян Амер из Тверии. В последний раз ее видели 6 апреля в районе Иерусалима. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, длинные каштановые волосы. Может находиться в Ашкелоне или Араде.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.