Внимание, розыск: пропала 15-летняя Мааян Амер из Тверии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Мааян Амер из Тверии. В последний раз ее видели 6 апреля в районе Иерусалима. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, длинные каштановые волосы. Может находиться в Ашкелоне или Араде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.