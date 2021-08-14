Министр внутренней безопасности рекомендовал начать новый учебный год с 1 октября

В субботу, 14 августа, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, выступая на мероприятии "Шабатарбут"в Тель-Авиве, заявил: "Я рекомендую начать новый учебный год с 1 октября и надеюсь, что так и произойдет".

По словам министра, рекомендация еще не была передана им "коронавирусному кабинету", однако полагает, что она будет им принята.

"Я не понимаю, какой смысл начинать год 1 сентября, если в этом месяце всего шесть учебных дней, при существующем росте заболеваемости", - заметил Бар-Лев. Он полагает, что, отодвинув начало учебного года, Израиль сможет изменить кривую роста заболеваемости.

Накануне, в пятницу, 13 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Коронавирус в Израиле: список "красных" и "оранжевых" городов

- Возвращение "фиолетового стандарта". Тесты на коронавирус для детей с трех лет

- С 16 августа израильтяне смогут летать в Россию и другие страны, сейчас считающиеся "красными"



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 929274 зараженных (+3659 за период с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 44730 человек (+848 за период с полуночи).

6611 заболевших COVID-19 умерли.

876217 (+2802) человек выздоровели.

За последние сутки проведен 129651 тест. В 5,02% случаев выявлялся коронавирус.

756 заболевших в больницах, 88 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 462 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 97 из них в критическом состоянии, 74 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,34.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 13 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5834795 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5409455 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 775703 человек привиты третьей дозой (8% населения страны, 11% взрослого населения, 65% граждан старше 60 лет).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, тремя дозами – 51%, в категории 80-89 – 94%/92%/56%, 70-79 – 96%/93%/61%, 60-69 – 91%/87%/43%, 50-59 – 90%/85%/1%, 40-49 – 87%/81%, 30-39 – 84%/78%, 20-29 – 79%/72%, 16-19 – 78%/68%, 12-15 – 36%/27%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса, для людей старше 60 лет. С 13 августа решено ревакцинировать граждан старше 50 лет, которые получат третью прививку. Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Коронавирус в Израиле: список "красных" и "оранжевых" городов

Кроме того, "красными" объявлены населенные пункты: Кфар Хабад, Шломи, Тальмон, Алей Заав, Кфар а-Ораним, Азур, Нешер, Оранит, Кфар Врадим, Наале, Бейт Хашмонай, Гиват Зеэв, Кфар Тавор, Фурейдис, Мевасерет Цион, Явнеэль, Магар, Буэйна-Нуджидат, Джат, Хариш, Ганей Тиква, Гева Биньямин, Мигдаль а-Эмек, Кирьят-Экрон, Эвен Йегуда, Бейт-Эль, Гиват Шмуэль.

"Оранжевые" города: Холон, Рош а-Айн, Нес-Циона, Офаким, Кирьят-Оно, Реховот, Петах-Тиква, Афула, Бней-Брак, Нагария, Шфарам, Лод, Нетивот, Цфат, Ришон ле-Цион, Беэр-Шева, Эйлат, Бат-Ям, Бейт-Шемеш, Тель-Авив-Яффо, Од а-Шарон, Йехуд, Гиватаим, Модиин-Илит, Рамат а-Шарон, Кфар-Саба, Раанана, Димона, Арад, Тайбэ, Ариэль, Кармиэль, Рамат-Ган, Хайфа, Кирьят-Моцкин, Бейтар-Илит.

Прочие города пока считаются "желтыми" или "зелеными". Из крупных среди них Иерусалим, Нацерет, Герцлия.

Минздрав по-прежнему не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. Хотя ожидается, что с началом учебного года определенная дифференциация будет введена.

Возвращение "фиолетового стандарта". Тесты на коронавирус для детей с трех лет

Согласно сообщениям в СМИ, министр иностранных дел Яир Лапид, находящийся с официальным визитом в Марокко, участвовал в обсуждении удаленно c помощью Zoom. Министр финансов Авигдор Либерман в заседании не участвовал, вместо него присутствовали представители финансового ведомства.

Ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и большие торговые центры. От его соблюдения освобождены только дети младше 3 лет.

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Это правило вступит в силу с 18 августа.

На заседании кабинета было принято решение о возвращение к "фиолетовому стандарту" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

Это правило не распространяется на магазины площадь менее 100 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" начнет действовать 16 августа.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице. Ограничение вступает в силу 18 августа.

На заседании был одобрен план возобновления работы учебных заведений после окончания каникул. Этот план днем ранее был одобрен главой правительства Нафтали Беннетом.

Согласно плану, если в конце августа не будет объявлен локдаун, то, в соответствии с одобренным главой правительства планом, занятия во всех учебных заведениях начнутся 1 сентября. При этом будут использоваться несколько так называемых "степеней защиты", они предполагают проведение серологических тестов, а также экспресс-тестов, которые будут должны делать родители своим детям перед за 48 часов до начала учебного года, соблюдение общих санитарных правил, а также проведение выборочных проверок в "красных" и "оранжевых" городах.

В "красных" и "оранжевых" городах в параллелях 5 и 6 классов каждые 2 класса будут разделены на 3 класса.

В классах, где будет выявлен случай заражения, в течение недели школьники будут проходить тесты на коронавирус. Эта модель сейчас отрабатывается в религиозных учебных заведениях, в которых учебный год открылся 9 августа.

С 16 августа израильтяне смогут летать в Россию и другие страны, сейчас считающиеся "красными"

Вечером в воскресенье, 8 августа, министерство здравоохранения опубликовало списки "зеленых" и "красных" стран.

В "зеленый" список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия. После возвращения из этих стран привитым и переболевшим израильтянам не требуется находиться в карантине. Вакцинированные и привитые путешественники смогут выйти из карантина сразу после получения отрицательного теста на коронавирус. (Отметим, что в таблицах минздрава при указании этих стран используется не зеленый, а желтый цвет. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.)

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. После возвращения из этих стран карантин должны соблюдать также переболевшие и вакцинированные.

Минздрав не стал публиковать отдельно список "оранжевых" стран, которые можно посещать израильтянам, но по возвращении из них требуется отсидеть недельный карантин даже привитым и переболевшим, а сообщил, что "оранжевыми" считаются все страны, не вошедшие в первые два списка.

Новые правила вступят в силу 16 августа.

Таким образом, с 16 августа израильтяне вновь смогут (без необходимости получать разрешение комиссии по особым случаям) посещать Россию, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Аргентину, ЮАР, Индию, Великобританию и Кипр, в настоящее время входящие в "красный" список.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле практически невозможно.