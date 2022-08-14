Ганц, Айзенкот и Саар на пресс-конференции: "Государственность и нет двунациональному государству"

Вечером в воскресенье, 14 августа, в "Кфар Макабия" лидеры блока "А-Махане а-Мамлахти" ("Объединение государственников") выступили с заявлением для СМИ. Гади Айзенкот, который только утром объявил о решении присоединиться к Бени Ганцу и Гидеону Саару, впервые выступил на политической пресс-конференции.

"Я принял решение присоединиться к действующим государственным силам, чтобы положить конец политическому кризису", – заявил Айзенкот.

Он заявил, что одной из главных задач, которую партия ставит перед собой это ликвидация угрозы превращения Израиля в двунациональное государство. "Мы выступаем за мир, за мир, опирающийся на мощь, подобно тому, что был в основе "соглашений Авраама".

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Айзенкот отказался отвечать на вопрос о готовности войти в коалицию с Биньямином Нетаниягу.

"Могу только сказать, что с моей точки зрения, политический деятель не должен баллотироваться, если является обвиняемым", – ответил Айзенкот.

Глава списка Бени Ганц говорил о необходимости сплотиться вокруг государственных интересов и также упомянул "опасность двунационального государства".

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Гидеон Саар в свою очередь заявил, что важность создания нового политического движения заключается не только в том, какое влияние оно окажет на предстоящую предвыборную кампанию, но и в том, какое влияние оно окажется на политическую систему в будущем".

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