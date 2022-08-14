Умер певец и композитор Цвика Пик, легенда израильской музыки

Легендарный израильский певец и композитор Цвика Пик, творческая карьера которого продолжалась пять десятилетий, скончался на 73-м году жизни. Пик, соединявший в своей музыке рок и поп, был одним из наиболее заметных голосов в израильской культуре.

"Смерть Пика, одного из величайших деятелей израильской культуры, – огромная потеря. Его шлягеры находили путь в каждый израильский дом, в сердца десятков тысяч израильтян, принесли стране немало побед – например, на "Евровидении" в 1998 году. Рожденные им звуки надолго останутся частью нашей звуковой дорожки", – заявил министр культуры Хили Трупер.

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Генрих Пик родился в 1949 году во Вроцлаве. В 1957 году семья мальчика репатриировалась в Израиль. Генрих, сменивший имя на Цви, получил классическое музыкальное образование, но рано стал интересоваться новым направлением искусства – рок музыкой.

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Прорывом для него стало участие в израильской постановке бродвейского мюзикла "Волосы" в 1970 году. Он сыграл главную роль – Клода, раз и навсегда покорив зрителей как музыкальным талантов, так и харизмой, и необычной для Израиля того времени внешностью хиппи.

Среди его песен – "Мэри Лу", "Любовь в конце лета", "Верх и вверх!". Писал он и для других музыкантов, так, песню "Жить с ним" исполняла Рики Галь. Самым значительным достижением в карьере можно назвать победы Даны Интернешнл "Дива", принесшую Израилю победу на конкурсе "Евровидение" в 1998 году.

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В последние годы Пик чаще попадал в заголовки газет из-за состояния здоровья и из-за брака его дочери Даниэлы с американским режиссером Квентином Тарантино. Однако музыка Цвики, его голос всегда будут напоминать израильтянам о времени, когда их страна была юной.