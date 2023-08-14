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    В Израиле

    Закон о призыве: Нетаниягу ведет переговоры с ультраортодоксами

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    Ицхак Гольдкнопф и Моше Гафни
    Yonatan Sindel/Flash90

    В "Ликуде" опровергают публикации, согласно которым премьер-министр Биньямин Нетаниягу обращался к ультраортодоксальным партиям с просьбой отказаться от требования утвердить закон о преодолении вето БАГАЦа вместе с законом о призыве.

    В ультраортодоксальных партиях настаивают на утверждении закона, позволяющего вторично принять закон в случае его отмены БАГАЦем. Как сообщает "Кешет", накануне сразу после встречи с начальником генерального штаба, Нетаниягу встречался с министром юстиции Яривом Левином и главой ШАС Арье Дери. Министр строительства Ицхак Гольдкнопф, находящийся в отпуске за границей, присоединился к беседе по телефону.

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    Нетаниягу заявил в ходе встречи, что сложившаяся в армии ситуация требует утверждения взвешенного закона о призыве. По словам премьер-министра, которые цитирует "Кешет", потрясения в ЦАХАЛе вызваны не только реакцией на реформу юридической системы, но и на намерение правительства полностью освободить ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛе.

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    В "Яадут а-Тора", со своей стороны, не намерены идти на компромисс. В окружении Гольдкнопфа заявляют, что будут добиваться утверждения одного из двух законов: о преодолении вето БАГАЦа или о важности изучения Торы.

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